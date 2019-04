Camion si ribalta lungo la Strada Provinciale 195 ad Eboli e perde il carico

Un incidente si è verificato questa mattina ad Eboli lungo la Strada Provinciale 195, nella zona industriale. Per cause in corso di accertamento un camion adibito al trasporto di alimentari si è ribaltato finendo in un fossato ai bordi dell’arteria e disperdendo parte del carico sull’asfalto.

Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire illeso dal mezzo pesante.

Sul posto i Carabinieri della locale Stazione per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti durante le operazioni di rimozione del mezzo pesante dalla strada.

– Chiara Di Miele –