Viki Amendola della New Kodokan campionessa italiana ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Olimpica
Ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Olimpica, che si sono tenuti ieri al Centro Olimpico di Ostia, Viki Amendola della New Kodokan Lucania si laurea campionessa italiana assoluta.
Con questa vittoria è già arrivata la prima convocazione, domani, per la preparazione dei Campionati Europei 2026.
Buona la prova della sorella Alessia che si ferma ai piedi del podio dopo 4 incontri disputati al primo anno nella classe seniores e prima gara dopo un infortunio che l’ha tenuta ferma per circa 1 anno.
Soddisfatto il coach Pietro Amendola per i risultati ottenuti e per la performance di Angelo Colombo che si è fermato ai sedicesimi.