“Una Chiesa che cammina insieme. La recezione del documento di sintesi nella Chiesa di Teggiano-Policastro” è stato il tema del Convegno pastorale promosso dalla Diocesi, svoltosi ieri sera presso il Centro parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” di Prato Perillo di Teggiano.

Un appuntamento che ha radunato una folta moltitudine di fedeli provenienti da ogni parte della Diocesi, rappresentando un’importante occasione di ascolto, di confronto e di discernimento condiviso, sul tema della recezione del Documento di sintesi nella vita della Chiesa diocesana.

Coordinati da Rosanna Lombardi, i lavori sono stati introdotti da suor Liana Campanelli, cui ha fatto seguito la lectio magistralis di S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano Jonio, vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Nel corso del suo intervento, infatti, Mons. Savino ha offerto una riflessione profonda sull’importanza del Sinodo, sottolineandone il significato per la vita della Chiesa oggi.

Mons. Savino ha spiegato come il Sinodo non sia un evento riservato agli addetti ai lavori, ma un vero e proprio cammino condiviso, che coinvolge vescovi, sacerdoti, religiosi e laici. “Sinodo significa camminare insieme”, ha ricordato evidenziando che l’ascolto reciproco è il cuore di questo processo voluto da Papa Francesco per rendere la Chiesa sempre più vicina alle persone e alle sfide del nostro tempo.

Rivolgendosi alla folta platea, il presule ha invitato tutti a sentirsi protagonisti, chiamati a portare la propria esperienza di fede, le domande, le fatiche e le speranze delle comunità locali. “Oggi, il grande problema è l’indifferenza – ha sottolineato -. Solo attraverso un ascolto autentico e una partecipazione attiva la Chiesa può rinnovarsi restando fedele al Vangelo e aprire gli occhi sul tempo che stiamo vivendo. Il mondo di oggi sta morendo di narcisismo e la Chiesa rischia di farsi male se non intercetta la realtà che stiamo vivendo, perché il Sinodo ci invita tutti ad essere missionari. Questa – ha concluso Mons. Savino – per la Chiesa è l’ora di osare”.

L’incontro si è concluso con l’intervento del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Mons. Antonio De Luca che, nel ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, ha lanciato un forte incoraggiamento alla Diocesi di Teggiano-Policastro a vivere il cammino sinodale come un’occasione di crescita spirituale e di comunione, nella consapevolezza che il futuro della Chiesa si costruisce insieme, passo dopo passo.