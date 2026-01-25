Amara sorpresa ad Altavilla Silentina per il proprietario di un’auto che, dopo averla parcheggiata, l’ha ritrovata danneggiata.

Il tutto è accaduto nei pressi di piazza Cerrelli, dove l’auto era stata lasciata in sosta. Al suo ritorno il proprietario ha notato una portiera rigata e due ruote bucate, probabilmente tagliate con un coltellino.

Duro lo sfogo, pieno di rammarico, da parte dell’automobilista: “Un gesto da vigliacco, soldi e tempo buttati per colpa di un miserabile. A te che l’hai fatto: complimenti davvero. Spero che quei cinque minuti da ‘duro’ ti abbiano migliorato la giornata… perché la tua vita evidentemente ne ha bisogno”.