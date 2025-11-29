Viki Amendola conquista il Titolo Italiano A2 di Judo. “La testa ha fatto la maggior parte del lavoro”
Continuano i successi della New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro.
Viki Amendola ha partecipato al Campionato Italiano Assoluto A2 di Follonica riuscendo a salire sul gradino più alto del podio. Una vittoria che arriva senza alte aspettative ma che fa conquistare alla giovane il Titolo Italiano A2 di judo.
“Ero tranquilla e rilassata, la testa ha fatto la maggior parte del lavoro. Appena è iniziato l’incontro già sapevo che dovevo vincere” dichiara Viki.
L’atleta del maestro Pietro Amendola è anche l’unica ad aver ottenuto nello stesso anno 3 Titoli Italiani in 3 discipline diverse.
Il 14 dicembre Viki è impegnata nell’Assoluto A1.