La Gelbison ritrova la rete e torna a vincere con il nuovo corso targato Massimo Agovino, il tecnico subentrato in settimana a Imperio Carcione con il quale la società del presidente Maurizio Puglisi ha risolto il contratto in modo consensuale.

Una vittoria pesante quella ottenuta sul campo della Vigor Lamezia e firmata da Russo con una rete giunta nella parte finale della prima frazione al minuto 39. Forte del vantaggio meritato la formazione rossoblù cilentana nella ripresa ha controllato senza troppi sforzi la reazione dei biancoverdi calabresi del tecnico Renato Mancini, il quale ha provato anche a inserire forze fresche, ma solo nel finale si è vista con insistenza dalle parti del portiere Samba, il quale al 40’ è stato chiamato a salvare il risultato con un tempestivo intervento sull’ex di turno Tandara che si è visto murare la conclusione da distanza ravvicinata.

Poi altre due conclusioni fuori dai pali prima del triplice fischio decretato dopo 5’ di recupero. Una vittoria che certamente contribuisce a ridare tranquillità all’ambiente cilentano e rilancia le chance degli uomini di Agovino che dal punto di vista tattico ha modificato qualcosa e in attacco ha proposto la coppia Ferreira – Liurni, per poi far entrare a gara in corso anche Piccioni.

Con i tre punti conquistati la Gelbison si porta a quota 13 e scavalca proprio la Vigor Lamezia che resta a 12 e torna ad avvicinarsi alla zona nobile della classifica.

Domenica 2 novembre al “Giordano” di Castelnuovo Cilento è in programma il derby regionale con l’unica campana del girone, il Savoia.