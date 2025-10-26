Nel mondo della nutrizione capita spesso di dividere i cibi in buoni e cattivi, come se esistessero solo santi e peccatori in cucina. Da un lato frutta, verdura, cereali integrali e legumi e dall’altro pizza, patatine, gelati e hamburger, etichettati sbrigativamente come “cibo spazzatura”.

Ma è davvero così semplice? La risposta è no. Imparare a guardare questi alimenti con uno sguardo più equilibrato può fare bene, non solo al corpo ma anche alla mente.

Quando trasformiamo un alimento in un tabù gli diamo un potere enorme. Nascono così i “craving” (desideri intensi), la sensazione di aver “sgarrato” e quel ciclo frustrante di restrizione, trasgressione e colpa che molti conoscono bene.

Invece, concedersi consapevolmente un pasto più ricco ogni tanto può aiutare a mantenere un rapporto sereno con il cibo nel lungo periodo, perché mangiare non è solo un atto nutrizionale, bensì un’esperienza sensoriale, sociale ed emotiva. Una pizza con amici, una fetta di torta di compleanno o una serata hamburger e film non sono “fallimenti” ma momenti che attivano il circuito della ricompensa del cervello.

Queste situazioni stimolano la produzione di dopamina e serotonina, neurotrasmettitori che regolano il buonumore e possono contribuire a ridurre stress e rigidità mentale.

Una singola pizza non rovina la dieta così come un’insalata non la sistema. È la somma delle abitudini quotidiane a determinare la salute. Se la base della nostra alimentazione è varia, bilanciata e ricca di nutrienti, qualche uscita conviviale non compromette nulla, anzi, può diventare parte di uno stile di vita sostenibile nel tempo.

L’obiettivo non dovrebbe essere eliminare il cosiddetto junk food ma integrarlo in modo equilibrato, senza sensi di colpa e senza usarlo come valvola di sfogo costante.

E allora sì: la prossima pizza con gli amici gustatela senza calcolatrice alla mano.