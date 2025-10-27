Si sente male mentre è alla guida in autostrada, fa in tempo ad accostare ma perde la vita.

È accaduto questa mattina, poco prima delle 8, in A2 del Mediterraneo tra Eboli e Battipaglia in direzione Nord.

Un 66enne di Giffoni Valle Piana ha avuto un malore mentre era in viaggio e per questo motivo ha fermato il mezzo nella corsia di emergenza ed è sceso per chiedere aiuto e attendere i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del VOPI che, pur provando a rianimarlo per salvargli la vita, non ce l’hanno fatta. Il camionista infatti è morto nonostante il loro intervento.

Presenti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli e gli uomini di Anas.