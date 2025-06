Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, nella sede del Palazzo del Governo, il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza Luca Ponticelli, che assumerà l’incarico dal 9 giugno. Il neo Comandante era accompagnato dal Comandante Domenico De Pinto, in procinto di assumere la guida del Comando Provinciale di Salerno.

Nato a Napoli il 19 gennaio 1973, l’Ingegnere Luca Ponticelli esordisce nel Corpo dei Vigili del Fuoco nel 2002. Dopo una prima esperienza al Comando di Massa Carrara e 13 anni alla Direzione Centrale per la Prevenzione, viene chiamato nel 2019 ad assumere l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Nel 2020 ritorna a Roma nel ruolo di Dirigente dell’Ufficio Contrasto Rischio Acquatico, Specialità Nautiche e Sommozzatori e nel 2022 viene nominato Vicario del Comando Provinciale di Napoli, dove permane per circa tre anni prima di approdare alla guida del Comando di Potenza.

Nel corso della brillante carriera, oltre ad occuparsi di studio e ricerca nel settore della prevenzione incendi, prende parte a numerose emergenze nazionali ed internazionali, tra cui i terremoti dell’Aquila, dell’Emilia Romagna, del Centro Italia e di Ischia, nonché alle missioni di soccorso per il terremoto in Nepal e per l’uragano “Irma” nei Caraibi.

L’incontro, che si è svolto in un clima di viva cordialità, ha rappresentato l’occasione per fare una fotografia della situazione del territorio sotto diversi profili, con un focus specifico su temi di comune interesse dove, quotidianamente, si intrecciano le vocazioni istituzionali della Prefettura e dei Vigili del Fuoco.

Il Prefetto Campanaro ha voluto esprimere il suo personale apprezzamento per l’impegno profuso nelle attività di protezione civile, per la proficua collaborazione nelle operazioni di ricerca delle persone scomparse, per il contributo alla redazione delle pianificazioni di settore, ma anche per il prezioso supporto alla definizione delle misure di safety in occasione delle principali manifestazioni pubbliche sul territorio.

“La solida e strategica collaborazione con i Vigili del Fuoco ha sempre rappresentato un punto di forza per il nostro territorio. Le competenze ad alto contenuto specialistico e le elevate professionalità tecniche costituiscono autentiche milestones su cui fondare modelli operativi capaci di garantire la salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni e dell’ambiente. In questo solco sono certo che l’ingegnere Luca Ponticelli, a cui rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro, saprà affrontare con competenza e visione le sfide di questa terra. Al Comandante Domenico De Pinto, che nei prossimi giorni assumerà il nuovo incarico a Salerno, va il mio più sincero ringraziamento per l’impegno profuso e per i significativi risultati raggiunti alla guida del Comando Provinciale di Potenza” ha dichiarato il Prefetto Campanaro a fine visita.