Una grande prova del giovanissimo pilota di Teggiano Domenico Mazza alla terza tappa del Campionato italiano RMC sul Kart Circuit di Cremona, dove ha chiuso al primo posto a livello italiano e al secondo a livello internazionale, in volata a soli 160 millesimi dalla vittoria.

Domenico torna sul podio, dopo la parentesi di Pavia, con una prova magistrale. Nella Manche 1 è partito terzo, chiudendo al primo posto e recuperando il divario che si era creato con i primi due piloti nelle fasi iniziali. Ha terminato la corsa con due sorpassi, tra cui quello per la prima posizione dove ha ritardato tanto la frenata e ha accompagnato il suo avversario verso l’esterno con una manovra da manuale.

Nella Manche 2, mentre era in lotta per il primo posto, un testacoda e contatto gli hanno impedito di lottare fino alla fine, ma è riuscito comunque a ripartire e chiudere al terzo posto, che è diventato poi secondo posto per una penalità.

Nella gara finale è stato il più veloce in pista e, dopo aver recuperato la posizione persa, ha lottato per il primo posto provando più volte a superare, ma con molta saggezza e senza rischiare tanto.

Accompagnato dal suo amico pilota Nicola Murano, ha sfoggiato senza dubbio la sua performance migliore, quella di salire sul kart dopo 20 giorni di fermo ed essere il più veloce, a soli 160 millesimi dal Vice Campione.

Domenico ha soli 9 anni e ha già all’attivo una serie di brillanti successi sportivi nella sua specialità.