La Gelbison ha salutato il Direttore sportivo Giuseppe Figliomeni che è stato nominato responsabile dell’area tecnica del Campobasso in Serie C.

“Per la nostra società è motivo di grande orgoglio vedere un professionista come Figliomeni proseguire il proprio percorso in un contesto ambizioso e di prestigio – hanno commentato dalla Gelbison – Durante la sua esperienza con i rossoblù Giuseppe ha dimostrato qualità umane e competenze tecniche importanti, contribuendo in maniera determinante alla crescita del nostro progetto sportivo”.

Risorse preziose per il progetto della Gelbison sono state la sua visione, la capacità di costruire un gruppo competitivo e l’instancabile passione per il calcio.

“Siamo certi che saprà affermarsi anche in questa nuova avventura con la stessa determinazione e competenza che ha sempre mostrato” hanno riferito.

Da parte del Presidente Maurizio Puglisi e di tutta la società giunge l’auspicio di incrociare di nuovo le loro strade “in categorie più alte, dove il talento e la professionalità di persone come lui meritano di stare”.