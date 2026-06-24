Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. L’ingegnere Domenico de Pinto lascerà l’incarico di Comandante Provinciale per assumere quello di Dirigente presso l’Ufficio per la Prevenzione Incendi della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con sede a Roma.

A succedergli sarà l’ingegnere Clara Modesto, attuale Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi di Roma, dirigente di consolidata esperienza professionale maturata in molteplici settori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’avvicendamento assicura continuità nell’azione istituzionale del Comando di Salerno, presidio fondamentale per la sicurezza del territorio provinciale, impegnato quotidianamente nelle attività di soccorso tecnico urgente, prevenzione incendi e protezione della pubblica incolumità.

Nel corso del mandato il Comdante Domenico de Pinto ha promosso il rafforzamento della capacità operativa del Comando, il dialogo con le istituzioni, la valorizzazione delle professionalità interne e delle attività di prevenzione sul territorio. L’ingegnere Clara Modesto assumerà ufficialmente la guida del Comando Provinciale di Salerno al termine di una cerimonia che si svolgerà venerdì 26 giugno alle 10.00 nella sede del Comando.

Clara Modesto è entrata nel Corpo Nazionale nel 1998, per poi essere assegnata al Comando di Milano. Successivamente ha lavorato al Comando di Roma e agli Uffici centrali del Dipartimento dove svolge numerosi incarichi fra cui Direttore del Centro Operativo Nazionale e responsabile della Comunicazione Istituzionale. Successivamente viene assegnata agli uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e della Direzione Centrale Formazione. E’ stata Primo Dirigente Responsabile della Comunicazione Istituzionale, Dirigente Responsabile della Prevenzione e Sicurezza Tecnica della Direzione Regionale della Campania, Dirigente Responsabile della Prevenzione e Sicurezza Tecnica della Direzione Regionale del Lazio, Comandante Provinciale a Latina, Dirigente dell’Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e dell’Ufficio per i Servizi Informatici, Dirigente dell’Ufficio Contrasto Rischio NBCR e per i Servizi Specializzati, Dirigente Superiore RSPP della Camera dei Deputati, Dirigente Ufficio Ispettivo per la Sicurezza sui Luoghi di lavoro, Direttore della Scuola di Alta Formazione dei Funzionari/Dirigenti dei Vigili del Fuoco– Istituto Superiore Antincendi ISA.

Numerose sono state le partecipazioni alle emergenze nazionali e internazionali: coordinamento della partecipazione nell’emergenza dello Sri Lanka del 2004, per il terremoto dell’Aquila del 2009, per il terremoto dell’Italia Centrale del 2016.

“Lascio Salerno con profonda gratitudine per le donne e gli uomini di questo Comando, che ogni giorno operano con competenza, coraggio e straordinario senso del dovere al servizio della collettività. Porto con me il ricordo di un’esperienza professionale e umana intensa e preziosa. Ringrazio le istituzioni e tutti coloro che hanno condiviso con me questo percorso. Sono certo che il Comando continuerà a crescere sotto la guida dell’ing. Clara Modesto, alla quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. A tutti lascio un sincero grazie e l’auspicio di continuare a operare con lo stesso spirito di servizio che contraddistingue il nostro Corpo e il nostro motto: Nihil nobis arduum” ha dichiarato il Comandante de Pinto.