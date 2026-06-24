Dramma questa mattina a Perdifumo.

Il corpo di un 36enne dello Sri Lanka privo di vita è stato ritrovato nella piscina della struttura ricettiva dove si trovava per lavoro.

A fare la triste scoperta sono stati i dipendenti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presumibilmente l’uomo è morto per cause naturali.

Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione per le indagini del caso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Vallo della Lucania dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.