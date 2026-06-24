La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 20 di oggi sulle seguenti aree: Piana del Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento.

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi e intensi e saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Il quadro meteo è interessato da rapidi cambiamenti, per questo i fenomeni sono caratterizzati da incertezza previsionale.

L’avviso diramato ai Comuni interessati dalla Sala Operativa Unificata evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle strade, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

Riguardo alle possibili raffiche di vento e alla grandine si ricorda alle autorità di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni.