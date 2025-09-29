Va in pensione oggi, dopo 33 anni di servizio all’interno del Corpo dei Vigili del Fuoco, il Capo Reparto del Distaccamento di Policastro Germano Polverino.

Polverino, 60enne originario di Salerno, ha coordinato la squadra nei Comandi di Latina, Salerno, Napoli e dal 2017 a Policastro, dove si è fatto apprezzare anche dai suoi colleghi per doti umane e professionali.

Durante gli anni Polverino ha gestito con grande senso del dovere e professionalità numerosi interventi di soccorso ed emergenze di varia natura, ma anche calamità naturali contribuendo a salvare vite e a garantire la sicurezza della comunità.

La sua esperienza e il suo impegno sono stati un riferimento anche per i colleghi che oggi lo salutano con affetto e gratitudine.

Ieri ha svolto il suo ultimo giorno di turno, sancendo la fine operativa del lavoro, ma non certo il forte legame con il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Al Capo Reparto Polverino giungano gli auguri per un sereno pensionamento da parte dei suoi colleghi e dalla redazione di Ondanews, ringraziandolo per quanto ha fatto a tutela della sicurezza dei cittadini.