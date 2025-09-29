Momenti di paura questa mattina a Santa Maria di Castellabate per un incidente stradale.

Lungo Via del Mare un’auto e una moto si sono scontrate per cause che saranno chiarite dagli inquirenti.

Nell’impatto ha avuto la peggio il 33enne alla guida del motociclo che è stato scaraventato a terra. Il conducente dell’Audi è rimasto illeso, mentre per il 33enne è stato necessario il trasferimento al “San Luca” di Vallo della Lucania grazie all’intervento dei sanitari del 118.

Sul luogo dell’accaduto gli agenti della Polizia Municipale, con il Comandante Malandrino, per effettuare i rilievi e chiarire le cause dello scontro.

Il soccorso stradale Rega si è occupato della rimozione della moto.