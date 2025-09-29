Il Comune di Caggiano esprime profonda vicinanza e solidarietà a Padre Maurizio Patriciello, vittima di un vile e barbaro atto intimidatorio durante la celebrazione della Santa Messa.

“Don Maurizio, da sempre in prima linea nella difesa della legalità e della dignità umana, è profondamente legato alla nostra comunità, che oggi si stringe a lui con affetto e riconoscenza – afferma il sindaco Lamattina – Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione e ribadiamo il valore della testimonianza coraggiosa di chi, come don Maurizio, si impegna quotidianamente per la giustizia, la verità e il bene comune“.

Don Patriciello resta fermo nel continuare la sua opera: “Non può e non deve cambiare niente. Se bastasse una sola persona per modificare una vita sarebbe tragico” ha dichiarato il parroco.