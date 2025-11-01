Terminato ieri il primo corso DOS per i nuovi Direttori delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco organizzato in Campania e durato quindici giorni.

Per la giornata conclusiva è stata effettuata un’uscita in ambiente a Teggiano presso l’aviosuperficie di 999 metri che ha previsto il coinvolgimento del canadair 31 e dell’elicottero Drago 59.

Sotto l’attenta osservazione dei formatori nazionali dei caschi rossi, i Capi Reparto Michele Vitone e Gerardo Genovese, e dell’Aeronautica Militare, Tenente Stefano D’Amico e Maresciallo Salvatore Maraniello, i mezzi aerei hanno effettuato una serie di lanci caricando l’acqua a largo di Agropoli e in una vasca AIB installata a monte dell’aviosuperficie.

Grande orgoglio per la Direzione Regionale Campania dei Vigili del Fuoco che con i neo promossi va ad aggiungere 19 unità DOS per la gestione sempre molto difficoltosa degli incendi boschivi in regione e non solo.