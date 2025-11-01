Un furto è stato messo a segno ad Eboli all’interno dell’ex scuola Lauria in via Salita Ripa, oggi utilizzata come deposito comunale.

Chi ha agito è riuscito a portare via il materiale elettorale per i seggi delle prossime Elezioni Regionali oltre ad una serie di oggetti tra cui lampadine, tende, cavi elettrici, trasformatori e campane elettorali.

Il bottino e i danni arrecati alla struttura ammonterebbero a circa 30mila euro. Ad accorgersi del furto ieri mattina sono stati i dipendenti di una società che lavora per il Comune di Eboli.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della locale Compagnia i quali hanno dato il via alle indagini per risalire ai responsabili.

Notevoli i disagi organizzativi creati all’Ufficio Elettorale del Comune che si ritrova adesso senza materiale per poter affrontare la vicina tornata elettorale.