Ladri nella notte nella provincia di Potenza. Un furto è stato messo a segno a Baragiano dove è stato rubato un trattore John Deere.

Il mezzo agricolo era parcheggiato in un’officina per alcuni lavori di manutenzione, ma gli ignoti in poco tempo sono riusciti a portarlo via.

Il proprietario ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione che hanno avviano le indagini del caso. Saranno utili agli inquirenti anche le immagini delle telecamere.

Un tentativo di furto, invece, è avvenuto a Marsico Nuovo in contrada Pergola. Qui una banda ha forzato il cancello di una proprietà privata e si è diretta verso l’abitazione.

L’allarme che è improvvisamente scattato ha fatto desistere i ladri che sono così fuggiti.