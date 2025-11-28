Vigili del Fuoco. A Sala Consilina va in pensione il Capo Reparto Alfredo Altamura
È un momento speciale al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina dove ieri ha prestato servizio per l’ultimo giorno, prima del congedo, il Capo Reparto Alfredo Altamura.
Da 33 anni a servizio dei cittadini, Altamura ha prestato servizio a Milano, Potenza e infine a Salerno.
La sua carriera è stata caratterizzata da affidabilità, impegno costante e profondo senso del dovere, prendendo parte a numerose emergenze nazionali.
Per questo motivo gli è stata riconosciuta la Benemerenza dal Dipartimento di Protezione Civile per il sisma avvenuto in Abruzzo, dove ha dimostrato profondo senso del dovere e incarnato i valori nazionali del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Un dovere che ha portato fino all’ultimo giorno di lavoro: ieri, infatti, è stato impegnato nel salvataggio di un cane a Roscigno a fianco della sua squadra, nonostante l’imminente congedo.
Ringraziamenti sono giunti dalla sua squadra, vicina nella giornata speciale, e dai vertici del Comando di Salerno che hanno speso parole di stima per l’eccellente carriera.
“Con Alfredo, e non solo, negli ultimi mesi il Comando ha perso i suoi veterani, personale dotato di esperienza, tenacia e caratterizzato da profondo attaccamento al dovere. I suoi insegnamenti, la dedizione e il senso di dovere che lascia in eredità, porteranno ricadute positive su questo Comando”.
Al Capo Reparto Altamura, da sempre attento e collaborativo nei rapporti, giungano gli auguri proficui da parte di tutta la redazione di Ondanews, ringraziandolo per quanto ha svolto a tutela del territorio.