Roscigno: due cani da caccia cadono nel fiume Sammaro, salvati dai Vigili del Fuoco
Disavventura a lieto fine ieri a Roscigno per due cani da caccia caduti nel fiume Sammaro in località San Felice.
Il proprietario dei due animali ha prontamente allertato il 115 e sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina insieme ai colleghi Speleo Alpino Fluviali dalla sede di Salerno.
I caschi rossi si sono calati nella zona impervia e con condizioni meteo proibitive. Con non poche difficoltà hanno imbragato e riportato in zona sicura i due cagnolini infreddoliti ma in discrete condizioni.
A coordinare le operazioni il Capo Reparto Alessandro Morello e, al suo ultimo turno di servizio, il Capo Reparto Alfredo Altamura che da oggi inizierà ufficialmente a godersi la meritata pensione.