È arrivata al Consiglio di Stato la vicenda che riguarda la concessione delle credenziali di accesso al sistema informatico del Comune di Vietri di Potenza da parte del consigliere di minoranza Carmine Grande.

Quest’ultimo, dopo aver richiesto le credenziali al Comune e un diniego, ha avuto ragione con un primo provvedimento del Tar. Successivamente, però, lo stesso Tar ha respinto altri due ricorsi del consigliere dando ragione al Comune e l’Ente ha avuto ragione sul consigliere anche al Consiglio di Stato. La vicenda verte sulla concessione delle credenziali di accesso al protocollo informatico del Comune al consigliere di opposizione che le aveva richieste e aveva ricevuto un diniego (per l’Ente una limitazione, non una negazione) per la motivazione che il sistema “non era funzionante al 100 % ed era a rischio hackeraggio”.

A febbraio 2019 Grande ha proposto ricorso al Tar Basilicata contro il Comune per l’annullamento di una nota circa “il diniego e rifiuto di rilascio delle credenziali e della password di accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente”. Grande, nel ricorso al Tar, ha contestato diverse violazioni. Nel primo provvedimento, per il Tar “tale diritto dovrebbe essere esercitabile anche con modalità elettroniche”. Dal canto suo, il Comune ha precisato che “si sarebbe limitato a rinviare l’accesso, ma non a negarlo”. Nel primo ricorso, il Tar ha accolto il ricorso del consigliere e con una sentenza ha ordinato al Comune la concessione delle credenziali “per l’accesso da remoto”. Credenziali che successivamente il Comune ha consegnato al consigliere facendo sapere di poter accedere dal Municipio attraverso un’apposita postazione.

Successivamente, il consigliere ha presentato un altro ricorso, chiedendo in sostanza l’ottemperanza della precedente sentenza e poi un risarcimento danni. Ricorso accolto in parte, dal momento che il Tar ha sottolineato che nella sostanza la postazione informatica per accedere da remoto “può essere allocata anche presso il Municipio”, non necessariamente da casa, rigettando la richiesta del consigliere della domanda risarcitoria. Poi un terzo ricorso di Grande (aprile 2021) al Tar per ottemperanza della precedente sentenza con la richiesta di “nomina di un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva rispetto al Comune intimato per l’esecuzione della sentenza”.

Grande ha lamentato che gli sarebbe stata “comunicata solamente la password e che il Comune avrebbe indebitamente precluso l’esercizio del suo diritto, inibendo l’utilizzo della postazione informatica presente in Comune”. In questo terzo procedimento il Comune non si è costituito ma è intervenuto direttamente con il sindaco, Christian Giordano, il quale ha fatto sapere che “gli uffici comunali a ottobre 2020 hanno invitato il consigliere Grande al ritiro delle credenziali di accesso e lo stesso, pur avendole ritirate il 19 ottobre, non avrebbe mai neanche provato ad effettuare l’accesso inserendo le credenziali nel sistema” e che quindi, anche dopo la prima sentenza del Tar, l’accesso alla casa comunale non è stato impedito ma solo limitato per le chiusure causate dal Covid. In questo terzo provvedimento (ordinanza collegiale), il Tar ha respinto il ricorso del consigliere sottolineando che “il Comune, con riscontro documentale, ha dimostrato l’avvenuta consegna delle credenziali a favore del consigliere e che nessuna limitazione all’accesso è riscontrabile”.

A questo provvedimento del Tar, Grande si è appellato proponendo ricorso al Consiglio di Stato, con la Quinta Sezione che si è riunita il 23 settembre. Il consigliere ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’ultimo provvedimento del Tar, ma il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune (costituitosi in giudizio), “non essendoci ragioni concrete di periculum in mora”. Lo stesso Consiglio di Stato ha fissato, però, un’udienza per la discussione della vicenda, il 12 aprile 2022, per entrare nel merito della vicenda e fare definitivamente chiarezza.