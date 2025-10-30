Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Potenza, unitamente al personale delle Stazioni Carabinieri di Satriano di Lucania e Vietri di Potenza, sono intervenuti con massima tempestività in un’abitazione di Vietri di Potenza a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

L’intervento si è reso necessario per sedare una violenta disputa tra due uomini, entrambi pensionati e residenti nel comune, nata per una banale controversia legata al parcheggio di un’auto.

La lite, per la sua estrema futilità, ha avuto un epilogo inatteso e drammatico: uno dei contendenti ha impugnato e utilizzato una katana, arma bianca dalla lama lunga circa 50 centimetri e illegalmente detenuta, colpendo l’antagonista alla parte posteriore del capo.

La rapidità con la quale le donne e gli uomini dell’Arma hanno raggiunto il luogo del fatto è stata cruciale: i militari operanti hanno potuto ricostruire immediatamente la dinamica e assicurare l’aggressore alla giustizia, mentre la vittima, soccorsa da un familiare, è stata trasportata presso la struttura sanitaria del capoluogo, non in pericolo di vita bensì con lesioni fortunatamente meno gravi di quanto atteso.

A fronte della gravità delle condotte emerse, i Carabinieri hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto dell’aggressore per il reato di tentato omicidio ponendo sotto sequestro l’arma bianca. Espletate le formalità di rito, l’uomo fermato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina.

I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, incoraggiando i cittadini ad un immediato ricorso al Numero Unico per le Emergenze 112 o alle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio, sottolineano come la prontezza dell’intervento e la costante vigilanza siano strumenti indispensabili per prevenire l’escalation di violenza, soprattutto in situazioni che, come questa, dimostrano quanto la degenerazione della conflittualità, anche per futili motivi, possa condurre a conseguenze potenzialmente drammatiche.