I cittadini di Salerno continuano a lamentare il degrado che imperversa in certe zone della città e le associazioni cercano di portare all’attenzione dei media le varie vicende.

L’Associazione Nuova Gioventù Balnea APS, infatti, rende noto che alcune imbarcazioni si sono trasformate in veri e propri alloggi di fortuna per persone senza fissa dimora che vivono nel totale abbandono e in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie.

Intorno a queste imbarcazioni si trovano rifiuti vari e resti di cibo che attirano topi e insetti, perfino una bombola di gas, con evidenti rischi per la sicurezza di tutti.

“Chiediamo un intervento urgente da parte delle autorità competenti per ripristinare il decoro e la sicurezza della spiaggia, nel rispetto della dignità di ogni persona ma anche della salute pubblica – chiede l’associazione -. Il mare e le spiagge di Salerno sono un bene comune: vanno tutelati e resi accessibili in modo sicuro e decoroso a tutti”.