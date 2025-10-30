In occasione della ricorrenza di Halloween il NAS Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli e altri accessori potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

In tre negozi situati tra Salerno e la Valle dell’Irno sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre mille articoli esposti per la vendita e risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla carenza di informazioni minime previste a garanzia degli acquirenti.

L’assenza di etichette e certificazioni viola il Codice del Consumo (un quadro normativo a tutela dei consumatori), espone a seri rischi per la salute, in particolare per i bambini, e crea concorrenza sleale a scapito delle aziende oneste.

Per le violazioni rilevate sono state contestate sanzioni amministrative pari a circa 6.000 euro e i titolari delle aziende sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative. Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3.000 euro.