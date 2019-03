Vietri di Potenza: bollette più leggere per cittadini e commercianti. Esenzioni per la tassa sui rifiuti

Importanti novità per i cittadini di Vietri di Potenza dall’ultimo Consiglio comunale. A maggioranza, infatti, sono state approvate le nuove tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, che dalla prossima bolletta sarà più leggera, sia per le utenze domestiche che per le attività commerciali. Non solo un alleggerimento della tassa, ma anche l’esenzione per due anni a chi aprirà un’attività commerciale, oltre all’esenzione totale per chi adotterà un cane.

“Abbiamo cancellato – ha sottolineato il sindaco Christian Giordano – i numeri della vergogna. Tutti risparmieranno, abbiamo semplicemente adeguato le tariffe a quelle degli altri Comuni, con grande soddisfazione, lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato aliquote altissime, spropositate. E pensare che a Vietri un bar pagava più di un bar che si trova sul lungomare di Salerno. Adesso non succede più“.

Per rendere l’idea, un bar di 80 metri quadrati che pagava circa 1628 euro, oggi ne pagherà circa 700, un supermercato di 200 metri quadrati che pagava 1500 euro oggi ne pagherà circa 1300, un ufficio di 100 metri quadrati che pagava 430 euro oggi ne pagherà circa 375.

Mentre per le utenze domestiche, riduzioni che vanno fino a circa 35 euro in base a componenti del nucleo familiare e metri quadrati.

Sempre a maggioranza (minoranza contraria) è stato approvato il nuovo regolamento edilizio, è stata affida la tesoreria comunale a Poste Italiane (evitando ai cittadini di spostarsi a Potenza, dove la tesoreria era affidata ad una banca) e sono state approvate le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (all’unanimità).

