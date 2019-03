Teatro in Sala. Domani in scena i padroni di casa “I Ragazzi di San Rocco” con “Il Principe Abusivo”

La XXIII edizione di “Teatro in Sala”, la rassegna nazionale di teatro a Sala Consilina sta volgendo al termine. Ma prima del Gran Galà del prossimo 7 aprile, c’è un altro importante evento in cartellone.

Domani, con inizio alle ore 19.00, presso il Teatro comunale “Mario Scarpetta” a salire sul palcoscenico sarà la Compagnia “I Ragazzi di San Rocco” di Sala Consilina, la fucina teatrale interna all’associazione che da oltre 25 anni si occupa di teatro di base e cura la direzione artistica della manifestazione.

Diretta da Claudio Abate Chechile, la Compagnia metterà in scena “Il Principe Abusivo” di Alessandro Esposito, per la regia dello stesso Abate Chechile. La commedia racconta di una giovane principessa, triste perché i giornali non parlano di lei e i sudditi la ignorano. Affinché la principessa appaia sui rotocalchi e sia oggetto di gossip, il re, suo padre, ordina al ciambellano di escogitare un piano. Il progetto prevede che la principessa si innamori di una persona poverissima, volgare e incolta. Padre e figlia accettano il piano e il ciambellano scova il soggetto ideale: un giovane napoletano che sopravvive a scrocco e lavora come cavia volontaria per i test di case farmaceutiche.

Se “Il Principe” è “Abusivo”, l’ora sarà legale, a seguito dello spostamento in avanti delle lancette nella notte tra sabato e domenica, quindi anche “Teatro in Sala” si sposta in avanti di un’ora alle 19.00.

– Annamaria Lotierzo –