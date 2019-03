Viene investita sulle strisce pedonali a Polla e il conducente scappa. Ferita anziana del posto

Attimi di paura nella prima serata di oggi a Polla dove un’anziana del posto è stata investita in Via Campo La Scala, nei pressi della chiesa “Cristo Re”.

La donna, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata urtata da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

L’anziana è stata immediatamente trasportata nel vicino ospedale “Luigi Curto”. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e ha continuato la sua corsa. Secondo le testimonianze, l’auto sembrerebbe essere una Fiat Punto. Nell’impatto è rimasto a terra lo specchietto.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri della locale Stazione che stanno indagando per risalire all’identità dell’automobilista.

– Annamaria Lotierzo –