Il “Viaggio nel Vallo di Diano” procede spedito con iniziative che uniscono arte, cultura e valorizzazione dei luoghi.

In questa ottica il Comune di Sala Consilina, guidato dal sindaco Domenico Cartolano, in collaborazione con la Società Operaia Torquato Tasso, ha predisposto il bando di partecipazione alla Mostra Concorso di Pittura “Premio Sala” – Edizione 2025, che avrà come tema “Sala – La Bellezza”.

L’iniziativa, inserita nel programma di Viaggio nel Vallo di Diano, rappresenta un appuntamento molto atteso per artisti, studenti e appassionati d’arte. Attraverso pennelli e colori, Sala Consilina si prepara a raccontarsi ancora una volta come una città viva, creativa e accogliente, capace di rinnovarsi guardando alle proprie radici.

“Sala Consilina – dichiara l’assessore alla Cultura Josefhmari Biscotti – si inserisce in una rete straordinaria che unisce i Comuni del Vallo di Diano nel segno della cultura condivisa. Essere parte di Viaggio nel Vallo di Diano significa credere nel valore della collaborazione e nel potere dell’arte di generare relazioni. La nostra estemporanea di pittura, che da anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama artistico locale, si arricchisce oggi di nuovi significati grazie a un progetto più ampio, che parla di identità, partecipazione e valorizzazione del territorio”. L’assessore sottolinea inoltre l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni: “Abbiamo voluto aprire l’iniziativa alle scuole e ai giovanissimi perché crediamo che la cultura del bello si costruisca sin da piccoli. Vedere i ragazzi disegnare e dipingere la propria città è un modo per farli sentire parte di una comunità che cresce insieme e che si riconosce nei propri luoghi”.

COME PARTECIPARE

Il concorso è aperto a tutti gli artisti, suddivisi in tre categorie:

Giovanissimi (6–10 anni)

(6–10 anni) Giovani (11–18 anni)

(11–18 anni) Adulti (da 19 anni in poi)

La partecipazione è gratuita.

Le iscrizioni si effettuano direttamente il 21 novembre, in occasione della punzonatura dei supporti, presso il Centro di Aggregazione Pino Paladino, in via Giocatori, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00. Le opere dovranno essere consegnate entro il 29 novembre alle ore 13:00, sempre al Centro Pino Paladino. La mostra collettiva sarà visitabile dal 1° al 7 dicembre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà l’8 dicembre alle ore 18:00 presso il Teatro Comunale Mario Scarpetta, con la partecipazione di un coro gospel che accompagnerà la serata conclusiva.

PREMI

Adulti: 800 euro – 700 euro – 600 euro

800 euro – 700 euro – 600 euro Premio “Artista di Sala Consilina” 200 euro

Premio Giuria Popolare 100 euro

Premio S.O.M.S. Torquato Tasso – Targa

Giovani: buoni acquisto da 80, 60 e 30 euro

buoni acquisto da 80, 60 e 30 euro Giovanissimi: buoni acquisto da 100, 80 e 50 euro

buoni acquisto da 100, 80 e 50 euro A tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena di partecipazione.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).