22 migranti richiedenti asilo in arrivo a Potenza sono partiti questa mattina dalla Questura de L’Aquila insieme ad altri 18 destinati a Matera.

Gli stranieri dopo le operazioni di identificazione svolte dagli agenti della Polizia sono stati per giorni al centro di polemiche che hanno tenuto in apprensione la città dove sono stati costretti a dormire in ripari di fortuna a causa delle difficoltà nella gestione del flusso.

Nonostante ciò si è attivata una rete di solidarietà da parte dei cittadini che hanno raccolto coperte e indumenti da donare.

Negli ultimi giorni i migranti stazionavano nell’area di Piazza d’Armi del capoluogo abruzzese e nei sottopassi vicini alla Questura.

Ieri la Prefettura ha comunicato che sarebbero stati trasferiti in strutture di accoglienza della Basilicata. La partenza è stata disposta secondo il meccanismo dei Cas, l’accoglienza gestita dal Prefetto.