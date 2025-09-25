Viaggiavano lungo l’A2 del Mediterraneo con 3 chili e mezzo di cocaina e una pistola clandestina carica, fino a quando gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, in collaborazione con la Squadra Mobile di Matera e la Sezione investigativa del servizio centrale operativo di Potenza, non hanno messo fine al loro viaggio.

Tre persone nei giorni scorsi sono finite in manette per detenzione di stupefacente e porto illegale di arma. L’operazione è scattata allo svincolo di Padula-Buonabitacolo dell’A2 dopo un servizio di osservazione e pedinamento finalizzato al contrasto dello spaccio di droga. Due auto sospette sono state fermate dai poliziotti della Stradale e gli occupanti identificati. Si tratta di due uomini e una donna, di età compresa tra i 32 e i 35 anni, residenti nella provincia di Cosenza. Per i due uomini è stato disposto dalla Procura il trasferimento in carcere, mentre per la donna gli arresti domiciliari.

Durante la perquisizione nelle auto sono state trovate la droga e la pistola, una semiautomatica, con matricola abrasa, carica con 8 proiettili.

Secondo le stime, la cocaina sul mercato avrebbe fruttato ai malviventi oltre mezzo milione di euro.