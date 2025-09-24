Si terranno venerdì 26 settembre a San Mauro Cilento i funerali dell’assessore Angelo Di Maria, trovato privo di vita all’interno della sua auto.

Il veicolo fermo lungo la strada e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Questa mattina all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania è stata effettuata l’autopsia per chiarire ulteriormente le cause del decesso.

La salma dell’amato assessore è giunta in paese questa sera e la camera ardente è stata allestita presso l’Aula consiliare della Casa Comunale. Le esequie, invece, avranno luogo alle ore 11.30 presso la chiesa dell’Addolorata.

