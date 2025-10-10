L’Anas Campania ha comunicato la chiusura totale e continuativa di un tratto della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel territorio comunale di Sapri, tra il km 219+000 e il km 219+500.

La chiusura avverrà in due distinti periodi: da martedì 14 ottobre a venerdì 17 ottobre e da lunedì 20 ottobre a venerdì 24 ottobre.

Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno il tratto compreso tra il km 217+000 e il km 222+200 (lato destro). Gli interventi includono la messa in sicurezza del costone roccioso con il ripristino e l’integrazione delle reti e delle barriere paramassi, oltre al disgaggio di massi instabili di grandi dimensioni.

Per evitare il rischio di frane e cadute di massi sarà inoltre realizzato un letto di sabbia in contropendenza, delimitato da barriere new jersey, come previsto nel progetto esecutivo.

Durante le giornate di chiusura il traffico veicolare e pedonale sarà completamente interdetto nel tratto tra le località Acquafredda e Sapri. Per i collegamenti tra Maratea e Sapri si dovranno utilizzare le strade alternative SP3 Tirrenia, SS585 e SP104.