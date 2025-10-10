Attimi di paura ieri sera in una pizzeria a Pontecagnano, dove durante l’orario di apertura si è verificato un furto.

Il tutto è avvenuto in pochi istanti quando due persone col volto coperto sono entrate nell’attività commerciale e si sono dirette alla cassa, rimasta momentanamente scoperta. Sono così riuscite a rubare una cassetta di legno con all’interno circa 500 euro in contanti per poi darsi alla fuga.

Immediato l’allarme da parte dei proprietari che si sono accorti di quanto accaduto e hanno alllertato i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Capitano Samuele Bileti, ad intervenire.

I militari hanno effettuato i rielievi del caso e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Le telecamere presenti in zona saranno utili agli inquirenti per ricostruire esattamente quanto avvenuto.