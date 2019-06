Viabilità a Camerota. Al via i lavori sul Ciglioto, in via Pasterola e sulla strada che porta a Marina

Partiranno nei prossimi giorni tre interventi programmati che riguardano la messa in sicurezza di alcuni tratti viari ricadenti sul territorio comunale di Camerota. Lo ha reso noto il sindaco Mario Salvatore Scarpitta che, dopo aver accolto le istanze dei cittadini, in concerto con il delegato alla Viabilità Manfredo D’Alessandro, si è immediatamente attivato per ottenere questa sistemazione.

Alla chiamata del primo cittadino ha riposto subito presente il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, che, attivati gli uffici del settore Viabilità e Trasporti di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, ha comunicato, con una nota del 3 giugno, l’inizio nei prossimi giorni di lavori che riguarderanno la Strada Provinciale 164 (via Pasterola di Camerota capoluogo) e la Strada Provinciale 66 nel tratto del Ciglioto e nella panoramica che collega il capoluogo con la frazione Marina.

Gli operai interverranno in via Pasterola per rimuovere un avvallamento e ripristinare il guardrail mettendo in sicurezza la strada. Un intervento, invece, riguarderà la posa dell’asfalto lungo il Ciglioto, nelle zone più colpite dal dissesto. Il terzo lavoro prevede il ripristino dei muretti che costeggiano la Camerota-Marina, molti dei quali sono ormai quasi inesistenti. Altri, invece, molto danneggiati.

“Ci tenevo a ringraziare il Presidente Strianese, il dirigente Domenico Ranesi e gli uffici della Provincia di Salerno e del Comune di Camerota che si adoperano ogni giorno per lavorare e per aprire e consegnare cantieri a questo territorio in passato troppo dimenticato da tutti – precisa Scarpitta – la messa in sicurezza delle nostre strade è fondamentale per l’incolumità e per lo sviluppo delle nostre frazioni. Andiamo avanti senza indugi e con la consapevolezza che, grazie al lavoro di questa Amministrazione, Camerota non è più sola“.

– Chiara Di Miele –