I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna, in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, hanno arrestato il 37enne F.M., responsabile di vari furti aggravati.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai militari della Stazione di Capaccio che hanno rintracciato e arrestato F.M. di Capaccio Scalo, condannato a 2 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per diversi furti commessi a Torino e in provincia dal 1998 al 2007.

I Carabinieri del NOR – Aliquota Radiomobile, in collaborazione con quelli di Torchiara, hanno invece denunciato un giovane di Laureana Cilento responsabile di accensioni ed esplosioni pericolose. Il ragazzo, già agli arresti domiciliari per un altro reato, è uscito dal balcone della propria abitazione e ha sparato alcuni colpi con una pistola a salve. L’intervento dei militari e la successiva perquisizione domiciliare hanno consentito di ritrovare l’arma e le munizioni esplose, il tutto poi sottoposto a sequestro.

– Paola Federico –