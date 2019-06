Dopo la richiesta dell’assessore Matera dal 22 giugno l’Intercity si fermerà nella stazione di Sicignano

Dal prossimo 22 giugno il treno Intercity fermerà anche nella stazione di Sicignano degli Alburni come annunciato ufficialmente da Rete Ferroviaria Italiana. Nello specifico saranno due i treni che inizialmente, in seguito all’autorizzazione, si fermeranno in stazione (701 e 702).

Nel mese di maggio l’assessore regionale al Turismo Corrado Matera ha richiesto ad RFI di prevedere una fermata di servizio nella stazione ferroviaria di Sicignano degli Alburni per i treni Intercity della tratta Roma-Taranto. Per agevolare tutti i trasferimenti la Regione Campania si è resa disponibile a programmare l’implementazione di servizi navetta con bus dedicati che collegano la stazione di Sicignano con i luoghi che ospiteranno le manifestazioni e i luoghi di grande attrazione.

La richiesta dell’assessore Matera è nata dall’esigenza di favorire un flusso di visitatori in occasione di importanti eventi estivi tra cui l’iniziativa “La Congiura dei Baroni” che ha l’obiettivo di qualificare l’offerta turistico-culturale di una vasta area territoriale che coinvolge la Campania e la Basilicata attraverso mostre dedicate all’arte contemporanea, eventi, spettacoli e rievocazioni storiche che si terranno dal 1° luglio al 19 gennaio 2020.

Proprio per il previsto flusso di viaggiatori verso le località interessate dall’evento, l’assessore regionale al Turismo, nel presentare la propria richiesta ad RFI, aveva sottolineato la sentita esigenza di territori come il Vallo di Diano, gli Alburni e il Cilento di usufruire della fermata di un treno veloce nella stazione di Sicignano per favorire e snellire gli spostamenti dei turisti verso le mete sede degli eventi in programma.

“Con grande soddisfazione accolgo la notizia che la mia richiesta della fermata dell’Intercity alla Stazione di Sicignano degli Alburni è stata accolta – afferma Matera – dal 22 giugno inizierà il servizio ed a breve presenteremo anche un programma di collegamenti con il Vallo di Diano“.

– Chiara Di Miele –