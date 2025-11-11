Veronica D’Elia di Atena Lucana torna nella serie “Il Commissario Ricciardi 3″.

L’attrice valdianese è nuovamente nello sceneggiato Rai, giunto alla terza edizione, tratto dai racconti di Maurizio De Giovanni.

La giovane veste i panni di Nelide, la fedele governante, nipote di Tata Rosa, ed è tra i pochi affetti del Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Ambientato in una Napoli fascista, il Commissario custodisce un terribile segreto: riesce a percepire gli ultimi pensieri delle vittime di morte violenta.

Nelide, dai modi bruschi e sgraziati, oltre che di poche parole, si esprime spesso con proverbi cilentani di non facile comprensione. Un personaggio, dunque, che la professionista valdianese si è ben trovata ad interpretare e che ricorda nei tratti la saggezza e concretezza dei luoghi in cui è cresciuta.

Veronica dopo il diploma presso l’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, ha proseguito la propria formazione presso la Scuola del teatro di Davide Iodice. Ha fatto il suo esordio a teatro quando aveva appena 22 anni, nello spettacolo “Qualcosa di eterno” di Luciano Malchionna e da lì non si è più fermata: grazie al suo innato talento è riuscita a conquistare anche la televisione.