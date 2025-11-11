La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sui contributi alle imprese per favorire l’occupazione femminile stabile e di qualità.

Sono beneficiarie dei contributi le imprese private, comprese le imprese sociali che abbiano assunto, nel periodo dal 26.11.2024 al 20.10.2025, personale femminile, a tempo pieno o parziale e indeterminato, esclusi i contratti di lavoro domestico e che si impegnino a non interrompere i rapporti per almeno 36 mesi dall’assunzione.

Le lavoratrici interessate devono essere residenti in un comune della Campania da almeno 12 mesi alla data di assunzione ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o avere lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria se cittadino non comunitario.

Il contributo complessivo massimo concedibile a ciascuna impresa è pari a 25.000 euro. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on line entro le ore 12 del 17 novembre prossimo.

“Noi di Confesercenti – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – offriamo anche in questo caso un servizio di studio di analisi e raccolta documentale, presentazione della richiesta di contributo, monitoraggio della richiesta e rendicontazione del contributo”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.