Paura ieri sera a Capaccio Paestum dove un’auto si è incendiata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La Opel ha preso fuoco mentre era parcheggiata. Non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli guidati dal Capo Distaccamento Angelo Picariello. I caschi rossi hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Presenti le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e risalire alla matrice dell’incendio.