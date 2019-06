Sono 1500 le paia di calzini sequestrate questa mattina sull’area di servizio di Sala Consilina Sud dalla Polizia Stradale.

Due venditori ambulanti provenienti da Napoli, dopo essere giunti in treno fino a Battipaglia e avere successivamente viaggiato in autobus per raggiungere Sala Consilina, appena arrivati sono stati fermati e controllati da una pattuglia della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e dal Centro Operativo Autostradale diretto dal Vice Questore Francesco Minniti.

I poliziotti hanno proceduto al sequestro della merce abusiva ed hanno elevato una contravvenzione di 5150 euro.

– Chiara Di Miele –