Domani ad Agropoli la cerimonia di premiazione della IV edizione di “Borgo in Fiore”

E’ in programma domani, venerdì 28 giugno, alle ore 20.00, la cerimonia di premiazione della IV edizione di “Borgo in Fiore”, promossa dall’Amministrazione comunale di Agropoli, in collaborazione con la Pro loco SviluppAgropoli e il Forum dei Giovani. Si terrà presso la Piazzetta Madonna di Costantinopoli, nel borgo antico di Agropoli.

La manifestazione rientra nell’ambito dell’iniziativa a carattere nazionale “Comuni Fioriti”. Le finestre, i balconi, i portoni, i vicoli e gli angoli più suggestivi del centro storico sono stati allestiti, a partire dal 1° maggio scorso, con decorazioni floreali, a cura di commercianti e cittadini del posto. I partecipanti sono 27 in totale, in aumento rispetto allo scorso anno.

Ai concorrenti sono stati assegnati dei cartelli numerati che sono rimasti esposti, per tutto il periodo del concorso, in prossimità dell’area decorata. In questo modo, i visitatori hanno potuto ammirare gli allestimenti e dare la propria preferenza, attraverso il sito ufficiale della pro loco, www.prolocosviluppagropoli.it, a quelli maggiormente graditi. Tre le categorie che saranno premiate con il premio “Turista nel borgo”: finestre fiorite, balconi e scorci fioriti e portoni fioriti.

A seguire, alle ore 21.00, lo spettacolo della cantante Piera Lombardi.

Dal 2016, la città di Agropoli viene premiata con tre fiori su quattro, entrando di diritto nel circuito nazionale dei “Comuni fioriti d’Italia”, organizzato da Asproflor (Associazione produttori florovivaisti). Sono solo due i Comuni in Campania a farne parte: Agropoli e Minori. Questo ha favorito l’inserimento nella guida “Comuni fioriti d’Italia 2019”.

– Paola Federico –