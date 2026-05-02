Scoperto mentre vende tabacchi di contrabbando al Parco del Mercatello a Salerno.

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno hanno fermato un uomo di 50 anni, sorpreso in flagranza di reato.

Durante il pattugliamento della zona orientale, i poliziotti hanno notato un individuo seduto su una sedia pieghevole nei pressi di un chiosco.

Ad insospettire gli agenti è stato il costante viavai di persone che si avvicinavano all’uomo per scambi rapidi. Dopo un breve appostamento hanno scoperto che l’uomo prelevava pacchetti di sigarette da una borsa di tela nascosta sotto ad una sedia, ricevendone in cambio denaro.

L’intervento immediato della Volante ha permesso di scoprire numerose stecche di tabacchi di contrabbando, tutti privi del sigillo del Monopolio di Stato.

La merce, introdotta illegalmente nel territorio nazionale e destinata al mercato nero, è stata sequestrata per la successiva confisca e distruzione, mentre per il venditore è scattata la sanzione amministrativa prevista dal Testo Unico sulle Accise (D.Lgs 504/1995). Anche l’acquirente è stato identificato dopo aver consegnato i pacchetti appena comprati.

Proseguiranno nei prossimi giorni i servizi di controllo straordinario nelle zone sensibili della città, al fine di prevenire illeciti.