Fuoristrada incendiato ritrovato sulla spiaggia di Eboli. Indagini per risalire ai responsabili
Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Eboli hanno scoperto un fuoristrada trovato completamente distrutto dalle fiamme.
La Mitsubishi Pajero è stata ritrovata sulla spiaggia libera, in corrispondenza dello spartifuoco numero 5. Impossibile al momento la lettura della targa o l’identificazione immediata del numero di telaio. La Polizia Municipale ha già provveduto al recupero e alla messa in sicurezza dell’area. Il veicolo è stato sequestrato.
Indagini in corso per scoprire se il fuoristrada possa essere stato utilizzato per la commissione di reati e successivamente abbandonato e dato alle fiamme per cancellare ogni traccia biologica o prova materiale.
Le autorità sono al lavoro per risalire ai proprietari e soprattutto agli autori del gesto, incrociando i dati delle denunce di furto con i rilievi tecnici effettuati sul posto.