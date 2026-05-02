Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Eboli hanno scoperto un fuoristrada trovato completamente distrutto dalle fiamme.

La Mitsubishi Pajero è stata ritrovata sulla spiaggia libera, in corrispondenza dello spartifuoco numero 5. Impossibile al momento la lettura della targa o l’identificazione immediata del numero di telaio. La Polizia Municipale ha già provveduto al recupero e alla messa in sicurezza dell’area. Il veicolo è stato sequestrato.

Indagini in corso per scoprire se il fuoristrada possa essere stato utilizzato per la commissione di reati e successivamente abbandonato e dato alle fiamme per cancellare ogni traccia biologica o prova materiale.

​Le autorità sono al lavoro per risalire ai proprietari e soprattutto agli autori del gesto, incrociando i dati delle denunce di furto con i rilievi tecnici effettuati sul posto.