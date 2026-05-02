Sorpreso mentre tenta di abbandonare rifiuti sulla Mingardina.

Un 58enne, proveniente da Napoli, è stato sorpreso in flagrante mentre approfittava di una piazzola di sosta al km 1+750 della Strada Regionale 562 per liberarsi di un carico ingombrante e inquinante: materiale elettrico e tubazioni in alluminio.

A porre fine allo scempio sono stati i militari della Stazione di Marina di Camerota, coordinati dal Luogotenente Francesco Carelli. Gli uomini dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione proprio per contrastare il degrado ambientale, hanno bloccato l’uomo mentre era ancora intento a scaricare i detriti dal veicolo.

Oltre alla denuncia per abbandono di rifiuti (violazione del Testo Unico Ambiente), i Carabinieri hanno applicato la sanzione accessoria del ritiro immediato della patente di guida.

L’uomo, inoltre, è stato costretto a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi.