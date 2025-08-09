Vegetazione in fiamme lungo la Sp 30 ad Eboli. Chiusa la strada, disagi al traffico
Un incendio si è sviluppato questa mattina ad Eboli, in località Femmina Morta.
Le fiamme hanno lambito in breve la vegetazione lungo la Sp 30, rendendo la zona impraticabile.
A causa della coltre di fumo, infatti, è stata disposta la chiusura dell’arteria stradale, creando disagi anche alla circolazione.
Presenti sul posto per le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco di Eboli e gli agenti della Polizia Municipale per la gestione del traffico.