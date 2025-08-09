Questa mattina l’ingegner Ciro Verdoliva ha assunto ufficialmente l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” – Scuola Medica Salernitana.

Nel corso dell’insediamento, Verdoliva ha voluto innanzitutto ringraziare il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la fiducia accordata, sottolineando il ruolo centrale e strategico che il “Ruggi” riveste all’interno del Sistema Sanitario Regionale, non solo sotto il profilo assistenziale ma anche per il suo valore sociale e umano.

“Essere alla guida di questa Azienda è per me un grande onore ma soprattutto una responsabilità che intendo vivere come un servizio verso i cittadini che si affidano a noi e verso tutti i professionisti che ogni giorno lavorano al ‘Ruggi’ con dedizione e passione – commenta – Assumo questo incarico con un forte senso del dovere e con l’obiettivo di guidare un percorso di consolidamento e crescita, nel pieno rispetto delle persone, del lavoro e della missione pubblica che ci è affidata. Il mio approccio sarà basato sull’ascolto, sulla trasparenza e sulla collaborazione. Allo stesso tempo, sento il dovere di dare un impulso concreto e deciso: curare bene, fare squadra, costruire futuro.”

Contestualmente, sono stati nominati i nuovi componenti della Direzione Strategica: il dottor Sergio Russo è il nuovo Direttore Amministrativo mentre il dottor Marco Papa è il Direttore Sanitario.

A entrambi, il Direttore Generale ha rivolto un sentito augurio di buon lavoro, evidenziando l’importanza di una guida aziendale coesa, capace di valorizzare le competenze interne e di puntare costantemente al miglioramento dei servizi.

Nel corso del suo insediamento, ha anche rinnovato l’impegno a promuovere l’innovazione organizzativa, a sostenere e valorizzare il lavoro di tutti i professionisti dell’Azienda, e a garantire un’assistenza sanitaria di qualità, accessibile e profondamente umana. “Solo attraverso un forte spirito di squadra, fondato sul rispetto e sulla condivisione degli obiettivi, potremo raggiungere traguardi ambiziosi. Al centro del nostro agire ci saranno sempre le persone: i pazienti, i loro familiari, le comunità che ci affidano la loro salute e la loro fiducia”.

In conclusione, poi, un messaggio rivolto direttamente ai cittadini: “Vi invito a continuare a credere nella sanità pubblica e ad affidarvi all’Azienda Ruggi. Ogni passo che compiremo sarà pensato per voi, con responsabilità, trasparenza e concretezza”.