Roscigno Vecchia ha vissuto un’altra pagina indimenticabile della sua storia.

Nella cornice magica del borgo abbandonato Roby Facchinetti è stato molto più che un artista di fama internazionale: è stato un simbolo di passione, poesia e impegno umano.

Ospite della rassegna “Roscigno Vecchia è viva”, il celebre musicista, accolto da un pubblico delle grandi occasioni, ha condiviso racconti, emozioni e ricordi dialogando con la giornalista Valeria Saggese in un clima di ascolto e partecipazione profonda. La sua musica, pur presente con alcuni brani indimenticabili, è passata quasi in secondo piano di fronte alla forza della sua storia e ai valori che ha trasmesso.

Facchinetti, conquistato dalla bellezza e dalla suggestione del borgo, ha espresso il suo stupore e la convinzione che luoghi come Roscigno Vecchia meritino di essere conosciuti, valorizzati e promossi ben oltre i confini regionali. Un riconoscimento che dà forza al messaggio della Fondazione Monte Pruno: investire in cultura significa investire nel futuro e nell’anima dei nostri territori.

“Questa è la dimostrazione – ha dichiarato con entusiasmo il Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese – che quando si uniscono la bellezza di un luogo, la forza della cultura e l’autenticità delle persone, il risultato è straordinario. La nostra Banca e la Fondazione credono fermamente nel valore di iniziative che fanno vivere e respirare i nostri borghi offrendo emozioni e allo stesso tempo, speranza di un futuro in cui questi luoghi siano riconosciuti e amati da tutti. Roscigno Vecchia è viva e la magia del borgo, insieme alle parole di Roby Facchinetti di stasera, hanno illuminato la notte e ridato speranza a chi vuole continuare a vivere questi territori”.

Grazie all’impegno congiunto della Banca Monte Pruno, della Fondazione Monte Pruno, del Comune di Roscigno, della Pro Loco di Roscigno Vecchia e con il contributo di dLive Media, la serata ha dimostrato ancora una volta che Roscigno Vecchia non è solo un luogo da ammirare, ma un luogo da vivere.