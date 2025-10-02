Vegetazione in fiamme a Laureana Cilento.

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato il territorio in località Villa Simeoni, al confine con Agropoli.

Le fiamme hanno avvolto velocemente la fitta vegetazione e si sono estese in breve tempo.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Agropoli, Eboli e Vallo della Lucania, oltre agli operai della Comunità Montana e ai Carabinieri Forestali.

Sconosciute le cause che hanno innescato il fuoco.